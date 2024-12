Ufficiale Osimhen, infortunio alla schiena col Galatasaray: c'è una lesione, i tempi di recupero

Brutte notizie per il Galatasaray. Ieri, nella vittoria di Sivasspor (3-2 il risultato finale), la formazione di Buruk ha sì consolidato la vetta della classifica, ma ha ricevuto anche una brutta notizia: l'infortunio di Victor Osimhen. Nulla di grave, a quanto pare, ma secondo i colleghi turchi di TFR Sport l'attaccante di proprietà del Napoli dovrà rimanere fermo ai box per le prossime due settimane. Questo il comunicato ufficiale del Galatasaray:

"Durante gli esami eseguiti presso 'Medicina', il nostro ospedale sponsor, per Victor Osimhen, che ha avvertito dolore al muscolo destro della parte superiore della schiena durante la partita del Net Global Sivasspor nella 15a settimana della Trendyol Super League, sono stati rilevati stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare superiore posteriore destro ed è stato iniziato il trattamento del nostro giocatore".

Sono insistenti le voci di un possibile cambio di squadra di Osimhen a gennaio. Quei 75 milioni di euro cambierebbero gli scenari per gennaio? Recentemente è stata posta questa domanda al direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che ha risposto così: "A noi non ci ha chiamato nessuno, Victor è un giocatore di proprietà del Napoli che gioca nel Galatasaray. Ne stiamo parlando anche fin troppo. In questo momento non c'è assolutamente niente. Siamo concentrati sul campo, in estate abbiamo fatto tante operazioni. Se ci sarà bisogno di fare delle cose saremo pronti, come lo siamo sempre stati. Ma in questo momento non stiamo ragionando su queste cose".