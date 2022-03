Il Napoli la sblocca al quarto d'ora.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli la sblocca al quarto d'ora. Azione da rimessa laterale: Di Lorenzo va da Politano, che ha spazio per andare sul destro e far partire un traversone morbido per Osimhen: incornata potente del nigeriano che salta più in alto di tutti e fa 1-0 Napoli!