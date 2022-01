Osimhen su Twitter è come il Cavaliere Nero di Proietti

Victor Osimhen suoi social è come il Cavaliere Nero di Gigi Proietti e la morale della favola è la stessa: “Al cavaliere nero non gli devi cacà er cazzo!”. Fa discutere, ancora una volta, l’utilizzo dei canali social da parte dell’attaccante del Napoli, dopo il battibecco avuto con un profilo (probabilmente fake) di stampo juventino: “Tuo padre ha sprecato il suo spe**a dando alla luce un str***o come te” ha scritto l’attaccante, in risposta alla provocazione: “Il Napoli ha speso 80 milioni per un account Twitter”.

Nelle ore successive il nigeriano ha cambiato le impostazioni del proprio profilo Twitter, dando la possibilità di risposta ai suoi messaggio solo a utenti selezionati o a quelli direttamente taggati.

Il precedente dello scorso compleanno. Sul finire del 2020, volato in Nigeria per festeggiare il suo compleanno, Osimhen era già caduto nella trappola dei social. Furono pubblicati diversi video della festa sfrenata, senza distanziamento e senza mascherine, che aveva portato poi alla positività al Covid da parte dell’attaccante.

Non era il primo segnale di insofferenza su Twitter di Victor, già segnalatosi per alcune risposte poco carine ad alcune polemiche. In questo momento, l’unica cosa di cui ha bisogno è di star sereno e concentrare tutte le energie sul pieno recupero. Lasci da parte i social e questo spirito battagliero da cavaliere nero.