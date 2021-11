Pari e playoff per la Nigeria: Osimhen in gol e in campo per 89'

La Nigeria pareggia 1-1 con Capo Verde mantenendo il primo posto del gruppo C e l'accesso all'ultima fase delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 nella zona africana. Victor Osimhen è stato autore del vantaggio nigeriano dopo solo 1' di gioco, dopo 5' il pareggio capoverdiano con Stopira. 89' minuti in campo per l'attaccante del Napoli, sostituito negli ultimi minuti del match da Onuachu.