Perché le parole di Benitez fanno sognare i tifosi

Non ha detto sì e non ha detto no. Restando vago, Rafa Benitez ha alimentato il sogno dei tifosi su un suo possibile ritorno. Intervistato da Onda Cero, Rafa ha dichiarato: "Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma non tiratemi dalla bocca parole che non voglio dire. Non mi esprimo". Avrebbe potuto dire tante altre cose e invece ha glissato sul suo futuro, lasciando intendere che è tutto sospeso, in bilico. Non ha chiuso le porte ad un suo ritorno. Perché, in effetti, un contatto con De Laurentiis c'è stato. Il presidente lo ha contattato dopo il ko di Verona, l'idea è di ripartire da lui - secondo radio mercato - come direttore tecnico, supervisore del mercato, e non come allenatore. Vedremo gli sviluppi. Intanto i tifosi sognano - ricordando i tanti big arrivati sotto la sua gestione e che hanno formato per anni l'ossatura della squadra -e dopo queste parole sono autorizzati a farlo.