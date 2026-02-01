Ultim'ora Petardo lanciato dalla curva dell'Inter: Audero tramortito, Lautaro va a parlare con i tifosi

Brutto episodio allo stadio Zini durante la gara, con un grave gesto arrivato dal settore occupato dai tifosi dell’Inter. Dalla curva ospiti è stato lanciato un petardo in campo, esploso nelle immediate vicinanze dell’area difesa dal portiere della Cremonese, Emil Audero. L’estremo difensore è finito a terra visibilmente scosso, segnalando problemi a un orecchio dopo l’esplosione.

La situazione ha generato attimi di tensione, con Lautaro Martínez che è stato il primo a dirigersi sotto il settore dei propri sostenitori per invitare alla calma. Dopo l’intervento dello staff medico e una breve sospensione, la partita è ripresa regolarmente senza ulteriori conseguenze, anche se l’episodio ha lasciato inevitabili strascichi e polemiche per il comportamento irresponsabile sugli spalti.