Ufficiale Piaceva al Napoli, Garnacho è un nuovo giocatore del Chelsea: le cifre

Alejandro Garnacho è stato il protagonista dell'ultima finestra invernale di calciomercato, quando il Napoli doveva sostituire Kvaratskhelia e aveva intavolato una lunga trattativa per lui. Gli azzurri erano disposti a investire una cifra sostanziosa, ma pur essendosi avvicinati molto alle richieste del Manchester United, non si era trovato un accordo con il calciatore sui termini del contratto.

Alla fine, a sei mesi di distanza, Garnacho è riuscito a lasciare i Red Devils ma direzione Londra: è stato infatti ufficializzato da pochi mintui il suo trasferimento a titolo definitivo al Chelsea. L'attaccante argentino arriva nella squadra di Enzo Maresca per una cifra complessiva di 40 milioni di sterline e ha firmato un contratto che lo legherà ai Blues per sette anni. Ai microfoni ufficiali del club inglese, Garnacho ha detto: "È un momento incredibile per me e la mia famiglia entrare a far parte di questo grande club. Non vedo l’ora di iniziare. Ho seguito il Mondiale per club e unirsi ai campioni del mondo è speciale... siamo la squadra migliore al mondo! È fantastico essere qui e sono molto felice".