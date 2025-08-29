Sudakov affronterà il Napoli in Champions! Va al Benfica per 32mln: pronta la 10

Giorgi Sudakov alla fine va al Besiktas. Affare da 27 milioni più 5 di bonus e 20% sulla futura rivendita. Sarà il nuovo numero 10 del Benfica, come scrive Fabrizio Romano su X. Il giocatore, anni 22, veniva accostato da tempo al Napoli. Alla fine giocherà contro gli azzurri in Champions. Il suo nome era anche tornato in auge per il club azzurro che cercava un giocatore proprio con le sue caratteristiche tecniche.

La prima offerta risaliva al gennaio 2024 ma il calciatore era stato seguito anche nei mesi successivi dalla società. Talento cristallino, grande qualità sulla trequarti, visione di gioco, assist e gol per Sudakov. Un trequartista moderno che illumina il gioco e non disdegna la finalizzazione. Sudakov tra l'altro aveva strizzato l'occhio al Napoli e alla Serie A qualche mese fa, c'era da parte sua tutto l'interesse per un trasferimento in azzurro ma poi il Napoli ha fatto altre valutazioni e si è dedicato ad altre operazioni di mercato, da De Bruyne in poi.