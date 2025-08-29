Clamoroso Chelsea, il Tottenham ha chiuso Simons con il Lipsia: le cifre 

Oggi alle 10:10
Il Chelsea, prossima rivale del Napoli in Champions, sta per perdere Xavi Simons, talento del Lipsia da tempo cercato. Il giocatore infatti sta per andare al Tottenham. Affare da 60 milioni, come riferito da Fabrizio Romano su X. Gli Spurs accelerano per chiudere oggi gli accordi anche col giocatore e pianificare così le visite mediche nei prossimi giorni. Affare in pratica fatto. Il Chelsea invece aspetta Garnacho dal Manchester United. 