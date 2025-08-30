Ultim'ora

Zanoli ha firmato con l'Udinese! Rai: le cifre e il punto su Cheddira

di Davide Baratto

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato Rai, nel corso del TG3 Campania ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle cessioni del Napoli. Di seguito le sue parole: "In uscita Alessandro Zanoli, ha firmato con l'Udinese per 6 milioni di euro. Sempre l'Udinese ha un discorso avviato con Cheddira, ma non con il Napoli per l'attaccante. Smentito l'interessamento del Cagliari".