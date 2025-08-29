Chelsea ed i dolci ricordi col Napoli "Quella rimonta incredibile ci portò alla Champions"

Il Chelsea torna ad incrociare il Napoli in Champions League dopo la doppia sfida nel 2011/12 che vide i Blues qualificarsi ai quarti di finale e alle fine alzare la coppa all'Allianz Arena di Monaco dopo aver battuto ai rigori i padroni di casa del Bayern. Il club londinese, sul proprio sito ufficiale ricorda la gara di ritorno allo Stamford Bridge, definita come "L'indimenticabile rimonta".

Dopo la sconfitta per 3-1 subita a Napoli nella prima partita di questa sfida, sembrava un'impresa ardua per i Blues passare il turno.

Dopo la partenza di André Villas-Boas, era stato apportato un cambiamento inpanchina, con Roberto Di Matteo nominato allenatore ad interim, e la leggenda dei Blues aveva ottenuto una famosa vittoria che ci aveva davvero messo sulla strada della gloria europea.

Una delle più grandi serate europee nella storia del Chelsea: questa incredibile rimonta contro il Napoli nel 2012 ha dato il via alla nostra corsa vincente in Champions League! Quanto ricordi bene questa partita?

I gol di Didier Drogba e Terry, a metà primo tempo, ci hanno portato in parità, e sarebbero stati sufficienti ai Blues per passare il turno grazie alla regola dei gol segnati in trasferta. Ma quando Gokhan Inler ha segnato un tiro dal limite dell'area, abbiamo dovuto ritentare.

Un rigore di Lampard a 15 minuti dalla fine ha costretto ai supplementari, nei quali Branislav Ivanovic ha trasformato un cross di Drogba per la gioia di tutti a Stamford Bridge. Ma l'emozione di quella corsa in Champions League era tutt'altro che finita.