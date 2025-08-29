Edo De Laurentiis al sorteggio Champions, Repubblica: peccato non ci fosse Oriali
Ieri al Grimaldi Forum, nel Principato di Monaco, è andato in scena il sorteggio della 'League Phase' di Champions League. La SSC Napoli era rappresentata dal vicepresidente Edoardo De Laurentiis, in maniera del tutto informale, sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica. La sua presenza non era nemmeno nella lista ufficiale dell'UEFA e il suo look, con una semplice maglietta azzurra, era altrettanto informare.
Accompagnato dal segretario Davide Iorio, Edo De Laurentiis non ha rilasciato dichiarazioni, mantenendo un profilo bassissimo. A mancare all'appello - evidenzia il quotiidano - un vero pezzo da novanta del mondo dirigenziale come Gabriele Oriali. Un approccio decisamente soft per un evento che segna il ritorno nell'Europa che conta.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro