Ultras Eintracht di nuovo a Napoli dopo il disastro del 2023: spuntano minacce sul web

Tra le avversarie pescate dal Napoli nella 'League Phase' di Champions League c'è anche l'Eintracht Francoforte. Gli ultrà tedeschi, dunque, torneranno a Napoli dopo il disastro in strada del 2023. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: A Napoli, nel marzo del 2023, circa 600 ultras tedeschi, arrivati in città nonostante il divieto di vendita di biglietti ai tifosi dell'Eintracht percorsero le strade del centro fino a piazza del Gesù, dove iniziarono violenti scontri. Le forze dell'ordine evitarono il contatto tra ultras tedeschi e napoletani.

Diversi e numerosi i danni: auto vandalizzate e vetrine infrante, dehors e tavolini distrutti. Un incubo che potrebbe rinnovarsi visto che la squadra tedesca dovrà tornare di nuovo in città e le minacce già corrono sul web, tra i social, dove le opposte tifoserie stanno già battibeccando con minacce nemmeno tanto velate. Insomma, sarà una bella gatta da pelare per chi dovrà assicurare l'ordine pubblico".