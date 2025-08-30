Eurorivali, il Chelsea batte il Fulham: s'infortuna il nuovo attaccante dei Blues

vedi letture

Il Chelsea di Enzo Maresca conquista i tre punti a Stamford Bridge superando il Fulham per 2-0. I Blues, che affronteranno il Napoli in Champions League il 28 gennaio, hanno sbloccato il match nel recupero del primo tempo con João Pedro, bravo a insaccare al 9’ oltre il 45’, mentre nella ripresa è arrivato il raddoppio di Enzo Fernández al 56’, freddo dal dischetto. Una vittoria convincente che conferma la crescita della squadra londinese, capace di gestire il match con personalità.

La serata, però, è stata macchiata dall’infortunio di Liam Delap, costretto a lasciare il campo dopo appena un quarto d’ora. L’attaccante ventunenne, arrivato in estate per rinforzare il reparto offensivo, ha accusato un problema al bicipite femorale destro dopo uno scatto e ha immediatamente segnalato di non poter continuare. Pur uscendo sulle proprie gambe, la sua condizione desta preoccupazione, soprattutto considerando che nelle stesse ore il Chelsea sta definendo la cessione di Nicolas Jackson al Bayern Monaco, con la Juventus attenta sullo sfondo.