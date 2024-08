Foto Pizze in ritiro, risate e divertimento: festa a Conte per i 55 anni

Grande festa per i 55 anni di Antonio Conte. Pizze by Diego Vitagliano presente a Castel di Sangro con il suo staff. Grande entusiasmo, canzoni, balli e divertimento per il compleanno del tecnico del Napoli che ha firmato autografi come i calciatori e si è prestato a diverse foto con il noto pizzaiolo napoletano che vanta in carriera il titolo di primo Classificato 50 Top Pizza Italia e 50 Top Pizza World. Un compleanno speciale per Conte: l'amichevole, i fuochi d'artificio e poi le pizze in ritiro.