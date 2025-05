Playoff Serie B, tutto rimandato tra Cremonese e Spezia: 0-0 nella finale di andata

Alle ore 20:30 si sono accese le luci dello 'Zini' di Cremona, dove si sono affrontate Cremonese e Spezia nel match di andata della finale playoff di Serie B. Il risultato emerso nel primo tempo, 0-0, si è confermato anche nella ripresa, con la gara di andata che è quindi terminata a reti bianche: non si sono dunque fatte male le due squadre, in una gara che ha visto lo Spezia primeggiare e la Cremonese cambiare passo soprattutto con le sostituzioni operate da mister Stroppa.

Ricordiamo poi che la finale di ritorno si giocherà il 1° giugno, al 'Picco' di Spezia. Come da regolamento, qualora emergesse un risultato di parità anche nella sfida di domenica, non si andrà ai supplementari ma, in virtù della graduatoria della regular season, verrà promosso in Serie A lo Spezia, che si è piazzato al terzo posto della classifica contro il quarto della formazione grigiorossa.