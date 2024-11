Premier, big-match all'Arsenal. Solo 0-0 per l'Everton con l'uomo in più: 73' per Lindstrom

vedi letture

Non sbagliano Brighton e Arsenal, che raggiungono il Chelsea in terza posizione nella classifica di Premier League. I Gunners vincono il big-match con il Nottingham Forest nettamente (Saka, Partey e Nwaneri), mentre i Seagulls battono 2-1 in trasferta il Bournemouth. Successo fondamentale anche per il Wolverhampton sul campo del Fulham, mentre continua l'astinenza dell'Aston Villa, bloccato sul 2-2 a Birmingham dal Crystal Palace ultimo della classe. Non va oltre lo 0-0 in casa col Brentford l'Everton, i Toffies nonostante la superiorità numerica dal 41' non riescono a trovare la via del gol. Titolare Jesper Lindstrom, attaccante in prestito dal Napoli, che viene sostituito al 73' da Beto.

Sabato 23 novembre

Leicester - Chelsea 1-2

Arsenal - Nottingham Forest 3-0

Aston Villa - Crystal Palace 2-2

Bournemouth - Brighton 1-2

Everton - Brentford 0-0

Fulham - Wolverhampton 1-4

Classifica

Liverpool 28

Manchester City 23

Chelsea 22

Arsenal 22

Brighton 22

Nottingham Forest 19

Aston Villa 19

Newcastle 18

Fulham 18

Brentford 17

Tottenham 16

Bournemouth 15

Manchester United 15

West Ham 12

Everton 11

Leicester 10

Wolverhampton 9

Ipswich 8

Crystal Palace 8

Southampton 4