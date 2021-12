Premier, Boxing Day zeppo di gol: stravincono Conte e Guardiola

Nonostante le tre gare rinviate per Covid, il boxing day di Premier ha regalato tantissimi gol e spettacolo. Vincono tutte le big, con l'Arsenal di Arteta che schianta il Norwich per 5-0, grazie alla doppietta di Saka e ai gol di Tierney, Lacazette e Smith Rowe. Bella vittoria anche per il Tottenham di Antonio Conte, che vince per 3-0 contro il Crystal Palace. Vittoria e spettacolo anche per il Manchester City di Pep Guardiola, che vince 6-3 contro il Leicester dopo essere stato sopra per 4-0. Infine, bella vittoria del Southampton contro il West Ham, sconfitto per 3-2.

Liverpool-Leeds rinviata

Wolverhampton-Watford rinviata

Burnley-Everton rinviata

Manchester City-Leicester 6-3

Norwich-Arsenal 0-5

Tottenham-Crystal Palace 3-0

West Ham-Southampton 2-3

18.30 Aston Villa-Chelsea

21.00 Brighton-Brentford

Domani

21.00 Newcastle-Manchester United

CLASSIFICA*

Manchester City 47****

Liverpool 41

Chelsea 38

Arsenal 35****

Tottenham 29**

West Ham 28

Manchester United 27 **

Wolverhampton 25

Leicester 22 *

Aston Villa 22 *

Crystal Palace 20

Brentford 20 **

Brighton 20 **

Southampton 20

Everton 19 *

Leeds 16

Watford 13 **

Burnley 11 ***

Newcastle 10

Norwich 10

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno