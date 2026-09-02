Premier League, mercato senza freni: 51 operazioni oltre i 100 milioni

Premier League, mercato senza freni: 51 operazioni oltre i 100 milioni
Oggi alle 12:40Notizie
di Arturo Minervini
A dominare la scena è soprattutto il Manchester City, che piazza due operazioni nelle prime tre posizioni della classifica.

La Premier League si conferma protagonista assoluta del mercato internazionale, con investimenti che hanno raggiunto cifre impressionanti. Nel corso di questa sessione sono stati infatti 5 i trasferimenti capaci di superare quota 100 milioni di euro. A dominare la scena è soprattutto il Manchester City, che piazza due operazioni nelle prime tre posizioni della classifica. Complessivamente, i dieci trasferimenti più costosi del mercato inglese raggiungono una cifra vicina ai 375 milioni di euro, a testimonianza della potenza economica dei club di Premier.

Enzo Fernandez va al City per 145 milioni

Il primato spetta a Enzo Fernandez, passato dal Chelsea al Manchester City per 145 milioni di euro. Alle sue spalle Morgan Rogers, acquistato dal Chelsea per 138 milioni, ed Elliot Anderson, altro colpo del City, costato 135 milioni.

Grande protagonista anche Sandro Tonali. Il centrocampista lascia il Newcastle per trasferirsi al Tottenham per 108 milioni di euro, cifra che lo rende il calciatore italiano più costoso di sempre e il quinto affare più oneroso dell'intera sessione inglese.

Questa la Top 10 degli acquisti più costosi:

Enzo Fernandez – Chelsea → Manchester City: 145 milioni

Morgan Rogers – Aston Villa → Chelsea: 138 milioni

Elliot Anderson – Nottingham Forest → Manchester City: 135 milioni

Bradley Barcola – Paris Saint-Germain → Liverpool: 125 milioni

Sandro Tonali – Newcastle → Tottenham: 108 milioni

Manuel Fernandes – West Ham → Manchester United: 99 milioni

Ayyoub Bouaddi – Lille → Manchester City: 95 milioni

Savinho – Manchester City → Tottenham: 87,7 milioni

Bruno Guimaraes – Newcastle → Arsenal: 87,5 milioni