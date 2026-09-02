McTominay, spunta il nome del professore che può operarlo

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Continuano a emergere nuovi dettagli sull’intervento al quale dovrà sottoporsi Scott McTominay dopo la diagnosi di una lieve aritmia benigna. Tuttosport si sofferma in particolare sulla scelta della struttura e dello specialista che si occuperà del centrocampista del Napoli. Nel pezzo del quotidiano si legge che è ancora “da decidere dove e chi sarà il chirurgo che provvederà all’intervento sul muscolo cardiaco del centrocampista azzurro”. Una scelta che naturalmente sarà effettuata coinvolgendo direttamente McTominay e valutando la soluzione ritenuta migliore.

McTominay: spunta il nome del professor Pappone per l’intervento

Tuttosport fa però già il nome di un possibile specialista: “Il nome che sta circolando è quello del professor Carlo Pappone”. Il quotidiano ricorda che Pappone è “responsabile dell'Unità Operativa di Aritmologia Clinica e del Laboratorio di Elettrofisiologia all'Irccs Policlinico San Donato di Milano” si legge sul quotidiano.