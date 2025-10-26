Premier, Nottingham in zona retrocessione! Altro ko, Ndoye non incide: i risultati del 9º turno

Terminate le sfide previste per oggi in Premier League e valide per la nona giornata di campionato. L’Arsenal conquista la vetta della Premier League grazie a un successo di misura sul Crystal Palace firmato da Eberechi Eze. I Gunners volano a 22 punti, a +4 sul Bournemouth, che supera 2-0 il Nottingham Forest e si porta alle spalle della squadra di Arteta, davanti a Sunderland e Manchester City. L'ex Bologna Ndoye non incide ed esce dal campo all'83'. I Citizens inciampano in casa dell’Aston Villa, sconfitti 1-0 dal gol di Cash, mentre il Burnley trova una vittoria cruciale in chiave salvezza grazie alla rete allo scadere di Foster contro il Wolverhampton.

Il Tottenham torna a vincere con un netto 3-0 sull’Everton, rialzandosi dopo il ko con l’Aston Villa. Protagonista assoluto Micky van de Ven, autore di una doppietta tra il 19’ e il 45’+6 su assist di Bentancur e Porro. Nella ripresa gli Spurs controllano il gioco e chiudono i conti all’89’ con Pape Matar Sarr, tornando così a pieno titolo nella corsa al vertice e risalendo fino al terzo posto in classifica.

9ª GIORNATA

Leeds - West Ham 2-1

3' Aaronson (L), 15' Rodon (L), 90' M. Fernandes (WH)

Chelsea - Sunderland 1-2

4' Garnacho (C), 22' Isidor (S), 90'+3 Talbi (S)

Newcastle - Fulham 2-1

18' Murphy (N), Lukic (F), 90' Guimaraes (N)

Manchester United - Brighton 3-1

24' Cunha (M), 34' Casemiro (M), 61' Mbeumo (M), 74' Welbeck (B), 90+2' Kostoulas (B), 90+7' Mbuemo (M)

Brentford - Liverpool 3-2

5' Ouattara (B), 45' Schade (B), 45+5' Kerkez (L), 60' Igor Thiago (B), 89' Salah

Arsenal - Crystal Palace 1-0

39' Eze (A)

Aston Villa - Manchester City 1-0

19' Cash (A)

Bournemouth - Nottingham Forest 2-0

25' Tavenier (B), 40' Kroupi (B)

Wolverhampton - Burnley 2-3

14' Flemming (B), 30' Flemming (B), 42' rigore Larsen (W), 45'+4 Munetsi (W), 90'+5 Foster (B)

Everton - Tottenham 0-3

19', 45'+6' van de Ven (T); 89' Sarr (T)

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 22

2. Bournemouth 18

3. Sunderland 17

4. Tottenham 17

5. Manchester City 16

6. Manchester United 16

7. Liverpool 15

8. Aston Villa 15

9. Chelsea 14

10. Crystal Palace 13

11. Brentford 13

12. Newcastle 12

13. Brighton 12

14. Everton 11

15. Leeds 11

16. Burnley 10

17. Fulham 8

18. Nottingham Forest 5

19. West Ham 4

20. Wolverhampton 2

