Premio scudetto a Kvara? ADL a gennaio ha siglato un accordo: i dettagli

vedi letture

Kvicha Kvaratskhelia ha vinto due campionati nella stagione 2024/25, con il Napoli in Serie A e con il PSG in Ligue 1. Con gli azzurri ha segnato 5 gol e fornito 3 assist in 17 partite, l’ultima il 29 dicembre contro il Venezia. Nonostante il contributo importante allo scudetto, non riceverà né premio economico né medaglia. Ceduto a gennaio al PSG, ha firmato una rinuncia formale a qualsiasi compenso futuro dal Napoli. Il suo nuovo ingaggio è di 8 milioni di euro annui più 2 di bonus.

Anche Elia Caprile, portiere passato al Cagliari a gennaio dopo 4 presenze col Napoli, non riceverà la medaglia di campione d’Italia. Secondo il regolamento della Lega Serie A, ha diritto al riconoscimento solo chi è in rosa al momento della conquista matematica del titolo. Aurelio De Laurentiis applicherà invece i premi previsti per chi è rimasto, inclusi quelli per Antonio Conte. Il tecnico vedrà il suo stipendio salire da 7,5 a quasi 9 milioni con il bonus scudetto. Restano escluse le figure non più presenti al momento decisivo. A riportarlo è l'ANSA.