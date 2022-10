Primi gol in Spagna per Cavani: l'ex azzurro si avvicina a un record

Edinson Cavani entra ulteriormente nella storia del calcio. El Matador, oggi 35enne, ha infatti trovato la via della rete in tutte e cinque le grandi leghe

Edinson Cavani entra ulteriormente nella storia del calcio. El Matador, oggi 35enne, ha infatti trovato la via della rete in quattro delle cinque grandi leghe europee. L'ex Napoli questo pomeriggio ha segnato una doppietta e anche i suoi primi centri con la maglia del Valencia, che ha pareggiato per 2-2 la sfida valida per il nono turno de LaLiga contro l'Elche