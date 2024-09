Problemi di connessione all'Arechi: Salernitana-Pisa comincia con 2 ore e mezza di ritardo

Arriva l'ufficialità da parte della Lega B. Salernitana-Pisa inizierà alle ore 17:30, dunque con due ore e mezzo di ritardo rispetto a quanto previsto a causa delle problematiche tecniche emerse con il VAR. In arrivo all'Arechi una squadra arbitrale, corredata di tecnici per approntare la sala VAR direttamente nello stadio campano, composta da Maresca e Miele.

Queste le formazioni ufficiali di Salernitana-Pisa, match delle ore 15 valido per la 5ª giornata del campionato di Serie B. Granata in campo, rispetto al match prima della sosta con un 4-3-3 anziche il 4-2-3-1, con un tridente composto Tongya, Wlodarczyk e Verde. I nerazzurri invece cambiano due elementi in difesa, inserendo Caracciolo e G. Bonfanti. Davanti confermata la coppia N. Bonfanti-Moreo.

Salernitana (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Hrustic, Amatucci, Tello; Tongya, Wlodarczyk, Verde. Allenatore: Martusciello

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, G. Bonfanti, Canestrelli; Beruatto, Touré, Marin, Abildgaard, Tramoni; Moreo, N. Bonfanti. Allenatore: Inzaghi.