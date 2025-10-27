Ufficiale Pugno duro dell'Aia: dopo Napoli-Inter fermati Mariani, Bindoni e Marini

Sono stati ufficializzati gli arbitri chiamati a dirigere le partite del 9° turno di Serie A. Nelle designazioni spiccano alcune assenze: non figurano infatti Mariani, Bindoni e Marini, rispettivamente arbitro, assistente e VAR di Napoli-Inter. Tornano invece in organico Abisso e Marinelli, fermi dopo Milan-Fiorentina: il primo sarà impegnato in Genoa-Cremonese, mentre il secondo svolgerà il ruolo di quarto ufficiale in Cagliari-Sassuolo.