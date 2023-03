Qual. Euro 2024, Portogallo a valanga: assist, gol e rigore sbagliato per Leao

Rafael Leao, entrato nel secondo tempo, in un quarto d'ora confeziona l'assist per Otavio, il gol del 6-0 definitivo e un calcio di rigore sbagliato.

Portogallo a valanga in Lussemburgo. Altri due gol per Cristiano Ronaldo. Rafael Leao, entrato nel secondo tempo, in un quarto d'ora confeziona l'assist per Otavio, il gol del 6-0 definitivo e un calcio di rigore sbagliato. Nell'altra partita del girone di qualificazione a Euro 2024 vince la Slovacchia di Calzona contro la Bosnia-Erzegovina: da registrare l'assist del napoletano Lobotka. Per quanto riguarda il gruppo H, invece, la Finlandia vince in Irlanda del Nord. Ecco risultati e marcatori.