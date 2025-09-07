Qual. Mondiale 2026, Turchia travolta dalla Spagna, bene Germania e Polonia: i risultati

vedi letture

Serata di qualificazioni ai Mondiali 2026. La Turchia viene travolta dalla Spagna (0-6), una vera e propria lezione di potenza e superiorità tecnica, mentre la Germania batte 3-1 l'Irlanda del Nord. Prestazione solida per i tedeschi, capaci di imporsi con autorità e ottenere tre punti fondamentali in chiave qualificazione. Vince anche la Polonia, che regola 3-1 la Finlandia. Di seguito i risultati di stasera.

Germania-Irlanda del Nord 3-1

Serge Gnabry 7′ (G), Isaac Price 35′(I), Amiri 69′ (G), Wirtz (rigore) 72′ (G)

Lussemburgo 0-1 Slovacchia

Dávid Rigo 90'+7′

Turchia 0-6 Spagna

Pedri 6′, Mikel Merino 22′, 45'+1′, 57′, Ferran Torres 53′, Pedri 62′.

Polonia 3-1 Finlandia

Matty Cash 26′ (P), Lewandowski 47' (P), Kaminski 54' (P), Källman 89′ (F)

Belgio 6-0 Kazakistan

De Bruyne 44′ e 85', Doku 45′ e 60', Raskin 52′, Meunier 87′