Italia ai play-off, il quadro a due turni dalla fine: pericolo Svezia in semifinale

vedi letture

L'Italia ieri sera ha matematicamente conquistato il secondo posto nel gruppo I. Se la Norvegia il prossimo 13 novembre non farà un passo falso in casa contro l'Estonia, la Nazionale di Gennaro Gattuso si giocherà la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo a marzo: semifinali il 26, eventuali finale il 31. In corsa 16 squadre per quattro posti: gli azzurri in virtù del loro Ranking FIFA avranno la certezza di essere in prima fascia.

Prima fascia contro quarta fascia

Le dodici nazionali che concluderanno i gironi al secondo posto verranno suddivise nelle prime tre fasce in base al Ranking FIFA di novembre. In questo momento in prima fascia ci sono Italia Turchia, Ucraina e Polonia. Queste quattro nazionali giocheranno le semifinali in casa contro squadre di quarta fascia, ovvero contro le quattro squadre che non hanno chiuso i gironi di qualificazione ai primi due posti ma hanno vinto i gironi di UEFA Nations League 2024-2025 e sono meglio piazzate nella classifica finale di questa stessa competizione. Al momento, si tratta di Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord.

Seconda fascia contro terza fascia

Le altre quattro semifinali saranno giocate in casa dalle squadre di seconda fascia. Al momento, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Scozia. In terza fascia, a due turni dalla fine ci sono Macedonia del Nord, Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Le finali

In finale i percorsi si incroceranno tra di loro: chi vince le semifinali tra prima/quarta fascia andrà in finale contro la vincente delle semifinali seconda/terza fascia. A determinare i possibili incroci e chi giocherà la finale in casa sarà sempre il sorteggio che avverrà nei giorni successivi alla conclusione delle sfide valide per la fase a gironi.