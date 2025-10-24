Quanto tempo starà fuori Meret? I tempi di recupero non sono brevi: i dettagli

Un altro infortunio in casa Napoli. Stavolta è toccato a un portiere, Alex Meret, che nel corso dell'ultimo allenamento si è infortunato al piede destro, riportando la frattura del secondo metarso. Di seguito il comunicato ufficiale del club azzurro: "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro".

Ma quali sono i tempi di recupero? Di solito, per problemi di questo genere, si va da uno a due mesi di stop. Meret starà fuori almeno fino alla prossima ripresa del campionato dopo la sosta di novembre. Salterà sicuramente le prossime 4 partite (ma forse qualcuna in più) con Inter, Como, Eintracht Francoforte e Bologna. Vedremo poi se ci sarà poi con l'Atalanta dopo la sosta, ma non sono da escludere altri forfait perché i tempi potrebbero essere più lunghi di un mese e a quel punto si sommerebbero altre (tante) partite.