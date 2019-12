Radio Marte - Allan confermato regista: col Sassuolo impostazione affidata anche a Luperto

Nel corso di Marte Sport Live il giornalista di Repubblica Pasquale Tina ha svelato che col Sassuolo, domenica prossima, Allan sarà confermato nell'inedito ruolo di regista, in attesa del mercato. Questo perché alle sue spalle può impostare, e ha piedi per farlo, anche Luperto, che sostituirà l'infortunato Koulibaly. Per caratteristiche, il centrale leccese ha doti da regista difensivo e col suo mancino cercherà di aiutare il centrocampo nella costruzione della manovra.