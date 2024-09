Rapina Neres, da Torino: "Solita storia di cronaca nera all'interno di una metropoli"

"Atroce. Assurdo. Inaccettabile. E lo sarebbe per ogni cittadino comune, non solo perché la vittima dell’ennesima rapina è un calciatore brasiliano di nome David Neres". A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che si sofferma a lungo sulla rapina a David Neres e si esprime così. Questo è quanto si legge sul quotidiano torinese:

"Vivere la violenza di un vetro spaccato nell’auto che ti sta riportando a casa e subire sotto la minaccia di una pistola puntata sul volto lo scippo di un orologio dal valore (presunto) di 100mila euro, è una scena che turba se la vediamo in film e sconvolge quando ci vede vittime della solita storia di cronaca nera all’interno di una metropoli. Sarà stato complicato per Neres e la sua compagna Kira Winona riuscire a prendere sonno dopo questa disavventura vissuta immediatamente dopo la gioia di aver ottenuto il successo in rimonta contro il Parma".