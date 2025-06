Ufficiale Reina comincia subito la carriera da allenatore: l'ex azzurro torna al Villarreal

Il Villarreal ha ufficializzato il ritorno di Pepe Reina, che assumerà il ruolo di allenatore della squadra giovanile nella División de Honor. Dopo oltre 25 anni di carriera da calciatore, Reina ha deciso di intraprendere una nuova avventura nel mondo del calcio come tecnico. La sua nuova carriera inizierà nel settore giovanile del Villarreal, dove guiderà l'Under 19, squadra che parteciperà anche alla Youth League.

Il club e Reina avevano già un accordo di lungo termine che prevedeva il suo ritorno, in linea con la tradizione del Villarreal di coinvolgere ex giocatori per rafforzare il settore giovanile. Reina si unisce a una delle squadre più prestigiose del calcio giovanile spagnolo, un ruolo cruciale per la struttura del club.