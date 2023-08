Report da Castel di Sangro: personalizzato in campo per Kvara e altri 3. Terapie per Anguissa

Undicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Questo pomeriggio la squadra si è divisa in due gruppi. Un gruppo ha lavorato in piscina mentre il resto della squadra dopo una prima fase di attivazione a secco a svolto ha svolto partite a campo ridotto.Primo giorno di allenamento per Natan.

Gollini, Zielinski, Zedadka e Osimhen hanno svolto lavoro in gruppo. Mario Rui, Gaetano, Saco e Kavaratskhelia hanno fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie.