Report da Castel Volturno: ultime su Sirigu e Rrahmani

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domani contro il Sassuolo. Come si legge sul sito ufficiale, la squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni su palle inattive. Sirigu ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Rrahmani ha fatto terapie e palestra