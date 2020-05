Resta o va via? Terzini sinistri: il tempo è scaduto per il titolare scomparso

Sarà l'estate del tanto atteso sostituto di Ghoulam? L'algerino da anni non ha continuità dal punto di vista fisico, ma il Napoli dovrà rinunciare ad ogni pretesa per piazzarlo risparmiando almeno il maxi-stipendio da 4mn di euro netti a stagione (ballano anche dei bonus alla firma dell'ultimo rinnovo). Chissòà che in soccorso non possa arrivare anche questo finale di stagione con qualche buona prova - o quantomeno un minimo minutaggio - che possa convincere gli acquirenti nel rilanciarlo. Tsimikas dell'Olympiacos da gennaio è il profilo in pole per sostituirlo, non mancano neanche le alternative, ed a quel punto Mario Rui rappresenterebbe un'alternativa più che valida da confermare con il rinnovo del contratto.

Percentuali partenza

Ghoulam 90%

Mario Rui 10%