Retroscena: Paratici al Tottenham, è stato lui a contattare Conte

Il quotidiano la Repubblica svela retroscena e dettagli dell'operazione che potrebbe portare Fabio Paratici e Antonio Conte al Tottenham. L'ex uomo mercato bianconero è già in parola col presidente degli Spurs Daniel Levy e presto potrebbe arrivare anche la firma. Anche perché, spiega il quotidiano, di fatto Paratici ha già iniziato a lavorare in tal senso: è stata sua, infatti, la telefonata arrivata sul telefono di Conte per prospettargli l'opportunità londinese. Il tecnico intanto valuta e aspetta evoluzioni dal Salento, come mostrato sui social in più occasioni.