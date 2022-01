Ricoverato per Covid, Cassano rassicura: "Un bello spavento, ma è andata bene"

“Mi sono preso un bello spavento, ma è andata bene”: con queste parole, riferite dal primario del reparto di Malattie Infettive Matteo Bassetti, l’ex giocatore Antonio Cassano ha raccontato il suo ricovero per Covid all’ospedale San Martino di Genova. “Sono contento di poter tornare a casa”, ha aggiunto l’ex fantasista, che sarà dimesso oggi.

Antonio Cassano è in buone condizioni generali: "Lui ha fatto 2 dosi di vaccino”, ha detto Bassetti, “e quindi non ha avuto una polmonite bilaterale interstiziale. Si è sentito poco bene e si è molto preoccupato. Ma in un paio di giorni si è risolto tutto”. Il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino ha poi aggiunto che “ovviamente la presa in carico diretta non è uno scrupolo che abbiamo per i vip. Da quando c’è il fast track abbiamo preso in carico oltre 1000 persone".