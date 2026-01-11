Ripartenza letale dell'Inter: nerazzurri avanti dopo 9' di solo Napoli

Oggi alle 20:56Notizie
di Antonio Noto

Dopo un ottimo avvio del Napoli, l'Inter passa in vantaggio al 9' con Dimarco. Zielinski mangia la palla a McTominay e avvia la ripartenza interista, servendo Lautaro che appoggia sulla sinistra a Thuram. Ingresso in area del francese, che premia l'arrivo di Dimarco: diagonale vincente da posizione defilata e pallone alle spalle di Milinkovic.

