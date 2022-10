Roma, curiosità Zaniolo: il gol in casa in Serie A manca dal match col Napoli di 3 anni fa

Da quel momento in poi, in casa, sono arrivate solo reti nelle coppe, e poi qualche gol in trasferta.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dal Napoli, al Napoli. Questa è la speranza di Nicolò Zaniolo, che nella sfida di domenica della Roma contro gli azzurri, andrà alla caccia di un gol che davanti ai tifosi giallorossi in Serie A manca da quasi tre anni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero domenica saranno infatti 1086 giorni dall'ultima rete all'Olimpico, proprio contro i partenopei, e prima di due infortuni al ginocchio che lo hanno frenato. Da quel momento in poi, in casa, sono arrivate solo reti nelle coppe, e poi qualche gol in trasferta.