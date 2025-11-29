Roma-Napoli mai così importante: primo incrocio nella storia con questi numeri
Cresce l'attesa per Roma-Napoli e raramente l'incrocio tra le due squadre è stato così d'alto livello. Le due compagini infatti si affrontano con almeno 25 punti in classifica a testa prima della 15ª giornata di Serie A per la prima volta nella loro storia nella competizione; al massimo - riferiscono i colleghi di Opta - le due formazioni si erano incrociate con così tanti punti ciascuna al 16° turno di campionato nel 2015/16, in un incontro concluso 0-0.
La Roma infatti da tempo non era così in alto. La squadra giallorossa occupa il primo posto in solitaria in Serie A per la prima volta dopo oltre 10 anni, ovvero dalla 10ª giornata del 2015/16 con Rudi Garcia (tra le inseguitrici a due punti di distanza c'era anche il Napoli); inoltre, i giallorossi possono andare in doppia cifra di vittorie dopo 13 gare stagionali per la prima volta dal dal 2017/18, riferisce sempre Opta.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Roma
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro