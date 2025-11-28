Roma-Napoli, Massa arbitra il Derby del Sole per la 5ª volta: i precedenti

Sarà Davide Massa l’arbitro designato per Roma-Napoli di domenica alle 20:45 all’Olimpico. Il fischietto di Imperia vanta quattro precedenti con le due squadre, con risultati alterni tra pareggi e vittorie per entrambe. Nel 2017-2018 i giallorossi si imposero per 4-2 all’allora San Paolo, nella stagione successiva, sempre a Fuorigrotta, finì 1-1. Il 24 ottobre 2021 si giocò all’Olimpico e terminò 0-0, mentre lo scorso anno al Maradona gli azzurri si imposero con una rete di Romelu Lukaku. Massa ha diretto la Roma 32 volte in Serie A (10 successi, 12 pareggi, 10 sconfitte) e il Napoli 26 volte (16 successi, 5 pareggi, 5 sconfitte), mentre il bilancio dei rigori e dei cartellini mostra qualche statistica sfavorevole per i giallorossi.

Al VAR ci sarà Gianluca Aureliano, già 23 volte coinvolto in match della Roma, con risultati non sempre felici per i capitolini. Nel curriculum di Massa emergono episodi controversi — tra cui decisioni discutibili in partite contro il Cagliari — che riaccendono il dibattito in vista del big match; sarà dunque attenzione massima su ogni episodio chiave della sfida.