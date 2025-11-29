Roma, numeri difensivi folli: appena 6 gol subiti come solo due volte in 50 anni

Match d'altissimo livello quello di domani all'Olimpico. Mai le due squadre si erano incrociate con entrambe a questa quota punti e, nello specifico, la Roma occupa il primo posto in solitaria in Serie A per la prima volta dopo oltre 10 anni, ovvero dalla 10ª giornata del 2015/16 con Rudi Garcia e con numeri davvero eccezionali.

In particolare quelli difensivi. La Roma ha subito appena sei gol in questo campionato e - riferisce Opta - solo due volte negli ultimi 50 anni ne ha incassati al massimo lo stesso numero dopo 12 gare stagionali in Serie A (quattro nel 2003/04 e tre nel 2013/14). Dal punto di vista offensivo, invece, è solo la seconda volta che una squadra ottiene almeno 27 punti con meno di 16 gol segnati (15).