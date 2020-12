Sabato nascerà la stazione 'Mostra-Stadio Maradona: non solo Diego, raffigurati tutti i grandi del Napoli

Sabato sarà inaugurata la stazione della Cumana Mostra-Stadio Maradona, intitolata dunque a Diego Armando Maradona. Sono stati disegnati già diversi murales, tra cui per due volte quello raffigurante il Pibe de Oro, ma non solo. Ci sono anche Higuain, Sarri, Cavani, Hamsik, Insigne e tanti altri calciatori che hanno indossato l'azzurro. Ma anche allenatori: Bianchi, Mazzarri, Sarri. E il presidente De Laurentiis. In occasione dell'inaugurazione, sabato prossimo, sarà presente anche il patron e il governatore De Luca. A riportarlo è La Repubblica.