Salernitana, Nicola ha tanti dubbi di formazione per il derby: le ultime da Salerno

Mancano due giorni a Salernitana-Napoli e Davide Nicola, appena tornato in sella ai granata, sfoglia la margherita per quanto concerne l'undici da mandare in campo. Le ultime arrivano da Tuttosalernitana.com: "Dubbi di formazione per la Salernitana a tre giorni dal derby col Napoli. Mister Nicola potrebbe confermare il tridente visto ad inizio gara con l'Atalanta e nel secondo tempo di quella col Torino ma potrebbe anche ritornare al classico 3-5-2. Scelte quasi obbligate in difesa viste le assenze di Fazio e Bronn per infortunio. Rientrerà dal primo minuto Norbert Gyomber così come Flavius Daniliuc, che ha scontato il turno di squalifica. A sinistra potrebbe esserci Pirola.