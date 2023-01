Samp-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: panchina per Kvaratskhelia?

Quali formazioni sceglieranno Dejan Stankovic e Luciano Spalletti per il prossimo Sampdoria-Napoli? Le ultime arrivano dall'edizione online

Quali formazioni sceglieranno Dejan Stankovic e Luciano Spalletti per il prossimo Sampdoria-Napoli? Le ultime arrivano dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "In difesa probabile conferma di Nuytinck. Squalificato Amione, rientra dall'infortunio Colley al centro della difesa. Riecco anche Djuricic dopo il turno di stop Djuricic, ma partirà dalla panchina.

Spalletti deve capire quali sono i suoi uomini più in forma per schierare contro la Samp una squadra più brillante. Si candidano Mario Rui, Elmas e Raspadori a prendersi un posto da titolare. Oggi visite mediche per Bereszynski: se si fa in tempo potrà andare in panchina con la sua ex squadra".