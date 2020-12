Sampdoria, nessun recupero per Napoli: Ranieri dovrà fare a meno di 5 pezzi (due sono ex)

Seduta individuale oggi in casa Samp per Manolo Gabbiadini, Nik Prelec e Lorenzo Tonelli; Keita Balde invece prosegue il percorso di recupero agonistico. Terapie e fisioterapia infine per Bartosz Bereszynski. Nessuno di loro, dunque, potrà recuperare in vista della partita di domenica. Domani, sabato, sempre in mattinata, è in programma la rifinitura, quindi nel primo pomeriggio la partenza per Napoli.