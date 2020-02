Sampdoria, ultime di formazione: Ranieri non ha più dubbi, tre ex titolari

Claudio Ranieri ha pochi dubbi sulla formazione da mandare in campo stasera contro il Napoli. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui la Sampdoria dovrebbe essere schierata con il 4-3-3 e tre ex azzurri titolari: Tonelli, Gabbiadini e Quagliarella. Non ci sarà dunque Yoshida al centro della difesa, Murru la spunterà su Augello per il ruolo di terzino sinistro, mentre in mediana spazio sia ad Ekdal che a Vieira al centro. Di seguito il probabile undici blucerchiato riportato dall'emittente satellitare.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella