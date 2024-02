Sassuolo-Napoli, una sola vittoria neroverde in dieci sfide: i precedenti

Nelle ultime tre sfide tra Sassuolo e Napoli in casa dei neroverdi sono state complessivamente realizzate 12 reti: una media esatta di quattro ad incontro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Sassuolo ha vinto solo una delle 10 sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A (5 pareggi, 4 sconfitte): 2-1 il 23 agosto 2015 in rimonta con gol di Antonio Floro Flores e Nicola Sansone, dopo la rete iniziale di Marek Hamsik. Sassuolo e Napoli hanno impattato il 50% dei precedenti giocati in Serie A in casa dei neroverdi: cinque pareggi su 10 sfide, con quattro successi azzurri e uno neroverde a completare il bilancio.

Dopo il successo esterno del Napoli con il punteggio di 2-0 nel match di ritorno della passata stagione, gli azzurri potrebbero vincere due trasferte consecutive contro il Sassuolo solamente per la seconda volta in Serie A, dopo esserci riusciti nei primi due confronti in assoluto nel torneo tra le due formazioni al MAPEI Stadium. Nelle ultime tre sfide tra Sassuolo e Napoli in casa dei neroverdi sono state complessivamente realizzate 12 reti: una media esatta di quattro ad incontro. Questi i precedenti di Sassuolo-Napoli, riportati da Opta.