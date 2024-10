Scudetto, per i bookmakers è corsa a 3: Inter favorita, poi Napoli e Juve

Lotta a tre. Con una chiara favorita in quota, che non è quella che al momento guarda tutti dall’alto in basso. L’Inter, seconda in classifica, reduce dal blitz all'Olimpico contro la Roma, resta la principale favorita e il bis scudetto dei nerazzurri è offerto a 1,70 Planetwin365 e 1,75 su Snai.

Come scrive Agipronews, insegue l'attuale capolista, il Napoli di Antonio Conte, giunto a tre successi consecutivi, al momento l'alternativa più credibile in quota: il tricolore degli azzurri è in lavagna si gioca a 4 su bet365. Sul gradino più basso del podio trova spazio la Juventus, con i bianconeri - che non centrano il titolo dal 2020 - visti campioni d'Italia a 5 volte la posta dagli esperti Sisal.

Possibili outsider? Su tutti il Milan, che si è risollevato contro l'Udinese dopo due ko consecutivi tra campionato ed Europa: fissato a 12 lo scudetto della squadra di Fonseca, mentre servirebbe una vera e propria impresa all'Atalanta, proposta a 33 e la Roma, ora a quota 46.