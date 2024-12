Focus Scuola Juve (con Manna) e MVP all'Europeo U19: chi è Hasa, colpo di prospettiva

vedi letture

Il Napoli è vicino al colpo di prospettiva Luis Hasa, fantasista di proprietà del Lecce, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e portato a Torino da Giovanni Manna, attuale direttore sportivo azzurro. Ma di che calciatore stiamo parlando? Hasa è un giovane calciatore che gioca come centrocampista offensivo anche se finora ha avuto poca esperienza in Serie A con il Lecce.

Dopo essersi fatto notare nelle giovanili e nelle prime esperienze professionistiche con i bianconeri, Hasa è stato inserito nella rosa della prima squadra del Lecce, dove però ha avuto poche opportunità in Serie A. L'italiano ad oggi si è messo in mostra con la Juventus Next Gen, con la quale si è guadagnato la qualificazione all’Europeo Under 19. Con gli azzurrini ha vinto la manifestazione, conquistando anche il premio di miglior giocatore del torneo.

Poi è stato convocato anche dalle selezioni successive fino all'Under 21. Hasa finora ha mostrato buone qualità tecniche e visione di gioco, con il potenziale per diventare un giocatore importante. Il suo profilo è stato monitorato da diversi club, sia in Italia che all'estero, e viene definito uno dei giovani più interessanti nel panorama calcistico italiano.